Cục CSGT: Dồn tổng lực cho đề án camera giám sát giao thông

Dự án với tổng mức đầu tư 600 tỉ đồng Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2-2019, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết Chính phủ đồng ý giao cho Bộ Công an lập đề án đầu tư lắp đặt camera để giám sát, chỉ huy xử lý vi phạm giao thông trên toàn quốc. Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT, các đơn vị của Bộ cùng những ngành liên quan xây dựng Đề án lắp đặt hệ thống camera giám sát, kiểm soát và xử lý vấn đề vi phạm giao thông. Trước mắt dự kiến sẽ lắp đặt trên các tuyến đường cao tốc và tuyến quốc lộ 1. "Tổng mức đầu tư cho dự án bước đầu là khoảng 600 tỷ, hiện đang trong thời điểm nghiên cứu để xây dựng dự án", Thứ trưởng Bộ Công an thông tin.