Cưu mang bé 10 tuổi đi lạc, bị đánh vì nghi là bắt cóc

Ngày 12-3, Cơ quan chức năng ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đang xác minh đơn của bà Nguyễn Thị Bảo (52 tuổi, trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc) phản ánh việc giúp đỡ đứa trẻ 10 tuổi đi lạc nhưng bị nhóm người vào nhà vu khống bắt cóc trẻ em và đe dọa đánh đập.



Bà Nguyễn Thị Bảo.

Theo bà Bảo, khoảng 10 giờ 20 phút trưa 6-3, có một bé gái khoảng 10 tuổi đi vào nhà bà và xin ăn cơm.



Bà Bảo đã cưu mang đứa trẻ và cho bé ăn cơm cùng các cháu của bà. Sau khi ăn cơm xong, bà Bảo hỏi đứa trẻ có mệt không, nếu mệt thì vào giường nghỉ, ngủ trưa. Sau đó, bà Bảo đi làm thuê kiếm sống. Sau khi bà Bảo rời nhà, cháu bé không vào ngủ trưa mà bỏ đi khỏi nhà bà Bảo.

Đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, có nhóm khoảng 7 người tìm đến nhà bà Bảo rồi dọa đánh bà. Bà Bảo hốt hoảng bỏ chạy sang xóm giềng kêu cứu, nhóm người này đuổi theo hô hoán “bắt cóc trẻ em” và đánh bà. Đồng thời, nhóm này vừa đánh vừa quay video clip đưa lên mạng xã hội tố cáo “bắt cóc trẻ em”. Sau khi được hàng xóm can ngăn, nhóm người này bỏ đi.

Tối 12-3, ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch UBND xã Nghi Diên, cho biết: “Bà Bảo có hoàn cảnh khó khăn, chồng mất sớm. Bà đã có nhiều cháu. Chúng tôi thấy bà sống hiền từ đức độ, có tấm lòng thơm thảo với mọi người. Qua xác minh ban đầu, đứa trẻ ở xã Nghi Hoa đi lạc đường vào nhà bà Bảo chứ bà không bắt cóc. Lúc đó, may mắn là bà kịp chạy sang xóm giềng kêu cứu chứ không hậu quả xảy ra còn nặng nề hơn. Sự việc đánh đập bà Bảo, tôi đang giao công an xã làm rõ rồi báo cáo lên Công an huyện Nghi Lộc”.