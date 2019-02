Cứu sống 4 thuyền viên trên tàu mắc cạn ở Phú Vang

Ngày 20-1, Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa ứng cứu 4 ngư dân trên chiếc tàu mắc cạn trên biển.



Chiếc tàu bị mắc cạn.

Theo đó, vào lúc 4 giờ cùng ngày, tàu vỏ thép mang số hiệu KG-49799 bị mắc cạn trên bãi đá thuộc xã Phú Thuận, huyện Phú Vang.

Trên phương tiện lúc này có 4 người do ông Trần Văn Tròn (trú quán tại Gio Linh, Quảng Trị) làm thuyền trưởng cùng 3 thuyền viên.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An phối hợp với Hải đội 2 đã cử lực lượng, phương tiện ứng cứu. Đến 8 giờ cùng ngày, lực lượng đã đưa 4 ngư dân vào bờ an toàn và được cán bộ Quân y Đồn Biên phòng cảng Thuận An chăm sóc.

Được biết, chiếc tàu trên chuyên nạo vét luồng lạch, di chuyển theo hướng Phú Quốc – Nam Định. Khi đến bãi đá thuộc xã Phú Thuận, huyện Phú Vang thì bị mắc cạn cách bờ hơn 300m.