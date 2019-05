Đà Nẵng: Bổ nhiệm cán bộ nữ còn mang 'giải pháp tình thế'

Theo số liệu thống kê, tính đến thời điểm 31-12-2013, có 32/49 các sở, ban, ngành chưa có cán bộ chủ chốt là nữ; tỉ lệ cán bộ nữ thuộc diện BTVTU quản lý chỉ chiếm tỉ lệ 10,9% (41/368 người). Việc bố trí cán bộ nữ chưa tương xứng với sự phát triển của TP.

Sau khi Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) ban hành Kết luận số 55 tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 11 và Thành uỷ cụ thể hóa bằng Quyết định số 13089 ban hành Đề án cán bộ nữ thì bước đầu đã đạt được một số kết quả nhất định.

BTVTU đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng quy hoạch cấp ủy các cấp và các chức danh cán bộ chủ chốt diện BTV quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, trong đó nội dung đảm bảo tỉ lệ cán bộ nữ tham gia vào quy hoạch, cụ thể: cấp TP, quy hoạch Ban chấp hành đại biểu thành phố gồm 102 người, trong đó: nữ có 23 người (tỉ lệ 22,55% tăng 1,86% so với nhiệm kỳ 2015-2020); quy hoạch lãnh đạo cấp, sở ngành TP 410 người, trong đó nữ có 125 người (tỉ lệ 30,48% tăng 6,78% so với nhiệm kỳ 2015-2020); cấp quận huyện, quy hoạch BCHĐB gồm 455 người, trong đó nữ có 179 người (tỉ lệ 39.34% tăng 3,17% so với nhiệm kỳ 2015-2020).