Đà Nẵng có nguy cơ tụt hậu so với các địa phương

Chương trình 5 không - 3 có - 4 an của Đà Nẵng Năm 2000, Đà Nẵng ban hành Chương trình TP “5 không”: Không có hộ đói, không có mù chữ, không có người lang thang xin ăn, không có người nghiện ma túy, không có giết người cướp của. Năm 2005, Đà Nẵng ban hành Chương trình “3 có”: Có nhà ở, có việc làm, có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Đến năm 2016, Đà Nẵng ban hành thêm Chương trình “4 an”: An ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, an sinh xã hội. Dịp này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã tặng bằng khen cho 43 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các mục tiêu của chương trình TP "5 không - 3 có - 4 an".