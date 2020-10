Đã tìm thấy thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ tử nạn ở Trạm 67

Đến 18 giờ 26 phút ngày 15-10, sau ba ngày tìm kiếm, lực lượng tìm kiếm cứu nạn sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã tìm thấy thi thể 13 cán bộ, chiến sĩ gặp nạn vào sáng 13-10 tại Trạm quản lý và bảo vệ rừng 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế).



Hiện thi thể các nạn nhân đều được đưa về BV Quân y 268 (TP Huế). Dự kiến tại nhà tang lễ BV này sẽ diễn ra lễ truy điệu chung cho các cán bộ, chiến sĩ.

Xuyên đêm tìm kiếm các nạn nhân

Cùng ngày, sở chỉ huy tiền phương Quân khu 4 đã chỉ đạo lực lượng tìm kiếm kéo dài công tác cứu nạn xuyên đêm. Với gần 2 triệu mét khối đất non mềm vùi lấp toàn bộ Tiểu khu 67, cán bộ, chiến sĩ tham gia cứu nạn phải thực hiện nhiệm vụ thực sự an toàn nhưng cũng cần khẩn trương, nhằm tìm kiếm bằng được các nạn nhân còn lại.

Khi trời đã tối hẳn, thời tiết diễn biến xấu, các lực lượng vẫn quyết tâm tiến hành tổ chức tìm kiếm trong đêm. Trước đó, lực lượng chức năng đã khoanh vùng vị trí trọng điểm để tiếp tục mở rộng khu vực tìm kiếm, nỗ lực tranh thủ từng giờ, từng phút, chạy đua với thời gian tìm kiếm các nạn nhân tại vị trí nhà kiểm lâm ở Tiểu khu 67. Các đơn vị cũng đồng thời tiếp tục thông tuyến đến khu vực Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng, đã trực tiếp đến hiện trường động viên lực lượng, chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại trong thời gian sớm nhất.

Đến chiều 15-10, tuyến đường bộ lên thủy điện Rào Trăng 3 vẫn đang được lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp, nhằm sớm khai thông để sớm đưa phương tiện cơ giới vào tham gia cứu hộ. Trong 17 công nhân, một người (đã tử vong) được lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp cận bằng đường thủy để đưa ra ngoài. Trong ngày, hai mũi đường thủy và đường bộ vẫn được khẩn trương triển khai.



Người thân ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, đang chờ tin. Ảnh: N.DO

“16 người ở Rào Trăng 3 có thể mất tích dưới lòng hồ”

Ngày 15-10, tại sở chỉ huy tiền phương đóng tại xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế), Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, đã có buổi làm việc với Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Quân khu 4 và UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định Bộ Công an sẽ huy động mọi nguồn lực, phương tiện để có thể phối hợp một cách hiệu quả nhất với Quân khu 4 trong việc triển khai phối hợp phương án tác chiến nhằm sớm tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Tại buổi hội ý, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết hiện hồ thủy điện Rào Trăng 3 mới hoàn thành 70%, chưa tích nước, chưa đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, do đường lên thủy điện có rất nhiều điểm sạt lở nên công tác cứu hộ gặp khó khăn, phải đưa máy móc để mở đường. Công tác cứu hộ cứu nạn các nạn nhân mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng 3 đang được lực lượng công an tỉnh phối hợp với các đơn vị nỗ lực triển khai thực hiện.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn, dự báo bão số 8 có khả năng vào thẳng khu vực miền Trung nên yêu cầu giải quyết, tìm kiếm các nạn nhân mất liên lạc tại thủy điện Rào Trăng 3 rất khẩn trương.

Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế được giao trách nhiệm tìm kiếm 16 công nhân thủy điện bị mất tích. Theo nhận định, có khả năng các nạn nhân mất tích dưới lòng hồ nên cần khẩn trương huy động các phương tiện, nhân lực.

“Dự báo hôm nay (16-10), trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ có mưa lớn nên việc tổ chức tìm kiếm sẽ hết sức khó khăn. Do đó các lực lượng, đơn vị phải tập trung mọi nguồn lực để thông đường lên thủy điện Rào Trăng 3” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đôn đốc tìm kiếm các nạn nhân Bộ Quốc phòng đã thiết lập cuộc họp trực tuyến giữa Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và sở chỉ huy tiền phương tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Thượng tướng Phan Văn Giang chỉ đạo Bộ tư lệnh Công binh, Bộ tư lệnh Quân khu 4 và các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế huy động tối đa phương tiện, lực lượng tham gia, tổ chức tìm kiếm tất cả nạn nhân đang còn mất tích, trong đó đặc biệt chú trọng công tác an toàn về người, phương tiện, trang thiết bị.