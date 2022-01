Bộ trưởng Tô Lâm: Đảm bảo ai cũng được đón tết an toàn Sáng 26-1, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 1-2022. Tại hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương những thành tích mà toàn ngành đạt được trong thời gian qua như kéo giảm tội phạm, an ninh đảm bảo, tai nạn giao thông giảm... Bộ trưởng chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phải bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán 2022, các lễ hội đầu xuân và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước... Bộ trưởng giao cho Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm chủ động tổ chức xác minh, truy vết “tận gốc”, điểm khởi nguồn phát tán thông tin xấu độc, kịp thời ngăn chặn, vô hiệu hóa, không để các đối tượng xấu lợi dụng để kích động, gây rối tình hình an ninh trật tự trong nước. Công an các đơn vị, địa phương cũng phải đẩy mạnh triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thực hiện nghiêm mệnh lệnh công tác trực ban, trực chiến. Các đơn vị chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các chính sách an dân, an sinh xã hội, “không ngăn sông cấm chợ”, tạo điều kiện để tất cả người dân đều được đón tết cổ truyền ấm no, hạnh phúc, an toàn. Tại TP.HCM, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, cũng chỉ đạo lực lượng công an phải đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân đón tết vui tươi. Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các mặt công tác trọng tâm như: Tập trung đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất nhập cảnh; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giải quyết tệ nạn xã hội, đảm bảo an toàn cho các lễ hội và hoạt động vui chơi, giải trí của nhân dân trong dịp tết Nguyên đán. Liên quan đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần, đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết CSGT TP đang thực hiện cao điểm nhằm đảm bảo an toàn giao thông cũng như đảm bảo an ninh trật tự cho bà con vui xuân, đón tết. Theo đó, lãnh đạo PC08 đã yêu cầu các đội, trạm chủ động nắm tình hình trên địa bàn, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông, hạn chế ùn tắc. CSGT cũng tập trung kiểm tra xe khách, xe tải, mô tô... xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, chạy quá tốc độ, chở hàng quá tải trọng, quá khổ, chở hàng cồng kềnh, đi không đúng phần đường, làn đường quy định… Đặc biệt, lực lượng sẽ phối hợp với các lực lượng khác ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng tụ tập chạy xe thành đoàn, gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, các loại tội phạm hình sự, vi phạm hành chính khác trên tinh thần không đùn đẩy trách nhiệm, bỏ lọt tội phạm. CSGT cũng đẩy mạnh tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của phòng, chủ động nắm bắt thông tin, kịp thời phản bác đối với những thông tin phản ánh không đúng sự thật về hoạt động của lực lượng CSGT... H.CHÂU - L.THOA