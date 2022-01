Người dân về miền Tây đón tết tuân thủ 5K Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết đối với công dân của Cần Thơ đang làm ăn ở các tỉnh, thành trở về quê Cần Thơ ăn tết, ông Hiển cho biết TP không có rào cản gì hết. Người dân về quê thì thực hiện 5K và báo với y tế địa phương chứ không có cách ly gì; về thì thực hiện test nhanh chứ không test PCR, nếu là F0 mà đủ điều kiện thì thực hiện cách ly tại nhà, không thì cách ly tập trung, còn F1 thì cho cách ly tại nhà luôn. Theo ông Hiển, tình hình dịch bệnh của TP gần đây ghi nhận chỉ hơn 200 ca/ngày, “nói chung tình hình y tế kiểm soát được”. Số giường bệnh tầng 1, 2 còn dư; tầng 3 (bệnh nặng) cao, các bệnh viện phải cố gắng gồng thêm hết công suất. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khuyến cáo người dân về vui xuân đón tết thì cần tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, không tụ tập đông người, thực hiện biện pháp 5K nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cả cộng đồng, nhất là trước sự lây lan nhanh của biến chủng mới. Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, chia sẻ tết Nguyên đán là dịp sum vầy của bà con sau một năm xa nhà, tỉnh không có chủ trương hạn chế người dân về quê. Tuy nhiên, để đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả: “Bà con nên thực hiện xét nghiệm, nếu sức khỏe tốt thì an tâm hơn, còn nếu có phát hiện bệnh thì có hướng xử lý cho phù hợp, hạn chế thấp nhất lây lan cho gia đình, cho cộng đồng. Về cơ bản, tỉnh khuyến cáo người dân nên thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 (tuân thủ 5K, hạn chế tập trung đông người…) thật tốt để có một mùa xuân an toàn, vui vẻ với gia đình” - ông Đồng Văn Thanh khuyến cáo. T.DUNG - A.HÀO - H.DƯƠNG