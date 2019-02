Dàn xe 'khủng' công an Hà Nội bảo vệ hội nghị Mỹ - Triều

Đúng 10 giờ ngày 25-12, lực lượng công an Hà Nội đã tổ chức diễu hành lực lượng tham gia bảo vệ an toàn cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28-2.



Dàn xe bảo đảm an toàn giao thông cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Lực lượng tham gia diễu hành gồm hàng trăm xe cảnh sát giao thông, xe bọc thép – đặc chủng của cảnh sát cơ động… xuất phát từ trụ sở Công an TP Hà Nội (83 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm) và diễu hành lần lượt qua các tuyến phố chính ở ba quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa…



Tham gia bảo đảm trật tự, an toàn cho Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần này Công an Hà Nội đã huy động hàng nghìn chiến sỹ từ các lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, lực lượng phòng cháy chữa cháy, cảnh sát hình sự, công an khu vực…



Chỉ tính riêng lực lượng cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã huy động 100% quân số, với hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia dẫn đoàn, phân luồng cho các đoàn đại biểu quốc tế; duy trì các tổ công tác đảm bảo an toàn giao thông tại hơn 300 nút giao trọng điểm, ngăn chặn ùn ứ từ xa.

Đội Cảnh sát giao thông dẫn đoàn sẽ huy động gần 30 xe đặc chủng hiện có, phối hợp các đơn vị khác bổ sung phương tiện khi cần thiết.



Trước đó, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã yêu cầu Phòng Cảnh sát hình sự tăng cường 96 tổ công tác tuần tra kiểm soát từ 23h đêm hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Mục đích tấn công, trấn áp mạnh mẽ các tội phạm hình sự. Ngoài ra, Trung đoàn Cảnh sát cơ động và Phòng Cảnh sát giao thông và Công an các quận huyện tiếp tục triển khai Mệnh lệnh 01, Mệnh lệnh 02 trên toàn thành phố.





Với mục tiêu bảo đảm cho hội nghị diễn ra thành công, Giám đốc Công an TP Hà Nội đề nghị lực lượng công an thành phố phòng ngừa, phát hiện đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động phá hoại, xâm phạm an ninh quốc gia; phòng chống cháy nổ, trật tự công cộng, phân luồng không để xảy ra ùn tắc, tai nạn trên các tuyến đường quanh nơi tổ chức hội nghị.

Đối với các đơn vị trực thuộc, công an thành phố yêu cầu sử dụng mọi biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh với các loại tội phạm; tăng cường tuần tra kiểm soát các địa điểm công cộng, những nơi tập trung đông người.