Đang lấy lời khai nghi phạm thì nhận tiếp tin án mạng gần đó

Chiều 12- 5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra 2 vụ án mạng xảy ra tại xóm Văn Đông (xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu).



Hiện trường phát hiện thi thể anh Hồ Đăng Huội và chiếc xe máy bị vùi dưới tấm bạt và những cây ngô khô.

Theo ông Nguyễn Văn Long, Trưởng Công an xã Quỳnh Bảng, gần trưa 12-5, Ban công an xã Quỳnh Bản nhận được tin báo bà Hồ Thị Hảo (45 tuổi, trú ở xóm Văn Đông, xã Quỳnh Bảng) bị người đàn ông cứa dao vào cổ.



Ngay lúc đó, Công an xã Quỳnh Bảng đã bắt được nghi phạm là ông Hồ Đăng Kế (45 tuổi, trú huyện Đông Anh, TP. Hà Nội) và cùng người dân đưa bà Hảo đi bệnh viện cấp cứu. Công an xã Quỳnh Bảng báo cáo sự việc lên Công an huyện Quỳnh Lưu.

Sau đó, công an đưa ông Kế về trụ sở công an xã để lập hồ sơ, lấy lời khai. Khi công an đang lấy lời khai ông Kế thì lại nhận được tin báo có ông Hồ Đăng Huội (50 tuổi, trú ở xóm Văn Học, xã Quỳnh Bảng) bị một vết cắt trên cổ, thi thể và xe máy được phủ một tấm bạt và thân cây ngô. Nhà bà Hảo và ông Huôi cách nhau khoảng 1km.

Được biết, ông Kế quê xã Quỳnh Bảng nhưng ra sống ở Hà Nội từ lâu. Ông mới trở về quê nhà với nhiều dấu hiệu nghi vấn mâu thuẫn với một số người ở quê.

Hiện vụ án đang được Công an huyện Quỳnh Lưu và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.