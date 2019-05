Đền Xẻo Kè từng được xem là ‘địa chỉ đỏ’

Công ty không có quyền san ủi đền Việc Công ty Nam Long - Hồng Phát cho người đập, tháo dỡ đền Xẻo Kè có liên quan đến nội dung đang tranh chấp là có dấu hiệu hủy hoại tài sản. Do đó, bên bị xâm hại có quyền làm đơn tố giác gửi cơ quan chức năng hoặc khởi kiện để được bảo vệ. Theo thông tin báo chí cung cấp, trước khi giật sập đền, công ty đã khởi kiện. Hiện án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật và bị đơn đã kháng cáo, TAND TP Cần Thơ đang thụ lý theo trình tự phúc thẩm. Do vậy, nguyên đơn không thể lấy lý do “đã rút yêu cầu khởi kiện” để ủi đền. Bởi lẽ việc rút đơn là ý chí riêng công ty trong khi tòa chưa có quyết định cuối cùng, bị đơn đang kháng cáo và TAND TP Cần Thơ vẫn đang trong quá trình giải quyết theo trình tự phúc thẩm nên công ty không được quyền san ủi đền. Luật sư NGUYỄN VĂN ĐỨC, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ