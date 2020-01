Đồng Nai: Các băng giang hồ tranh, cướp đất

Một phường nhiều nhóm giang hồ tranh chấp đất đai Theo thống kê của Công an phường Tân Phong để báo cáo Công an TP Biên Hòa thì trong thời gian qua trên địa bàn có gần 10 băng nhóm giang hồ tham gia tranh chấp đất đai. Ngoài băng nhóm Giang “36”, Phóng “tóc dài” còn có băng nhóm của NHT (tức T. “nón cối”, ngụ Hải Phòng), PVH (tức H. “tóc dài”, ngụ Hải Phòng), ĐQT (tức T. “đen”, ngụ Hải Phòng) và nhiều băng nhóm khác. Theo một nguồn tin, trong thời gian qua Giang “36” đã gom được khoảng hơn 10.000 m2 đất tại phường Tân Phong và tất cả giấy tờ do cha Giang đứng tên.