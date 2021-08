Ngày 21-8, UBND tỉnh Đồng Nai ra văn bản hỏa tốc về việc triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh .

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai giao Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ triển khai tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh.



Văn bản hỏa tốc của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Công điện của TTCP về phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn tỉnh. Ảnh: VH.

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn vận động người dân “ai ở đâu yên đó ", không để người dân tự ý rời khỏi nơi cư trú về quê.

Chỉ đạo lực lượng, đơn vị trực thuộc phối hợp chính quyền cơ sở quản lý chặt chẽ địa bàn, không để người dân tự ý rời nơi ở về quê. Trường hợp cá biệt có người tự ý về quê, đã qua địa bàn tỉnh khác thì chủ động phối hợp, thống nhất việc tiếp nhận, quản lý đảm bảo an toàn .

Các trường hợp chưa đưa đón về quê được, công an tỉnh thông tin nhanh , phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đưa vào các cơ sở cách ly do quân đội quản lý, đặc biệt ưu tiên đưa đón phụ nữ mang thai gần kỳ sinh nở, phụ nữ nuôi con nhỏ. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị, cơ sở y tế phối hợp tốt tạo điều kiện thuận lợi, quan tâm chăm sóc các trường hợp phụ nữ mang thai, phụ nữ nuôi con nhỏ đang cách ly tại các khu cách ly do quân đội quản lý .

Sở LĐTB-XH tiếp tục phối hợp các sở, ngành liên quan, các tổ chức đoàn thể, UBND các huyện, thành phố triển khai các chính sách an sinh xã hội, không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, không được hỗ trợ về y tế, hỗ trợ thiết thực bằng tiền, lương thực, thực phẩm ... để người dân yên tâm ở tại chỗ, thực hiện giãn cách xã hội tại địa phương .