Đồng Nai: Trưởng Công an TP Long Khánh bị kỷ luật

Cụ thể, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Ngô Quang Tuấn, Trưởng Công an TP Long Khánh (nguyên Trưởng Công an huyện Trảng Bom), do thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ký kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ khi chưa kết luận rõ một số nội dung vi phạm của xe, người điều khiển xe… gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí.

Theo kết luận, vi phạm này khi ông Tuấn đang giữ chức vụ Trưởng công an huyện, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom.

Ngoài ông Ngô Quang Tuấn, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 2 trường hợp vi phạm nghiêm trọng và gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân:

Đó là ông Đoàn Văn Nhuần, Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trảng Bom, đã dùng bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông không hợp pháp để nộp hồ sơ tuyển sinh vào Trung học chuyên nghiệp và khai trong hồ sơ cán bộ, công chức, sau đó tiếp tục dùng bằng tốt nghiệp Trung học chuyên nghiệp để học nghiệp vụ chuyên môn cao hơn, hành vi trên làm phát sinh đơn thư, vi phạm quy định của Đảng.

Và ông Trần Duy Hiếu, Huyện ủy viên, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện Tân Phú (nguyên Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tân Phú) đã thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, buông lỏng công tác quản lý tài chính để cấp dưới vi phạm ứng số tiền 1,3 tỉ đồng từ năm 2013 đến 2016 sai quy định (trong đó thủ quỹ, kế toán chiếm đoạt sử dụng mục đích cá nhân hơn 886 triệu đồng; cá nhân đồng chí Hiếu sử dụng mục đích cá nhân hơn 20 triệu đồng).

UBKT Tỉnh ủy đã phê bình nghiêm khắc và yêu cầu đảng viên có khuyết điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm.