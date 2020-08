Đục tường giải cứu người đàn ông mắc kẹt giữa 2 ngôi nhà

Chiều 28-8, lãnh đạo UBND phường Lê Mao, TP Vinh (Nghệ An) cho biết, đã tìm thấy và giải cứu thành công ông Phạm Hùng Sơn (41 tuổi, trú phường Lê Mao).



Cảnh sát đục tường, giải cứu ông Sơn. Ảnh: CA.

Trước đó, từ tối 27-8, ông Sơn rời nhà rồi mất tích, người thân đã tìm kiếm cả đêm nhưng không thấy.

Sau đó, người dân phát hiện ông Sơn bị mắc kẹt giữa khe hở hai căn nhà số 2 đường Cao Lỗ và nhà số 43 đường Trần Phú, phường Lê Mao.



Đưa ông Sơn mắc kẹt giữa khe hở hai ngồi nhà ra ngoài. Ảnh: CA

Công an và UBND phường Lê Mao đã trình báo lên Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã huy động 20 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện chuyên dụng nhanh chóng tới hiện trường giải cứu ông Sơn.



Giải cứu ông Sơn thành công. Ảnh: CA

Tại hiện trường, ông Sơn đang mắc kẹt trong vách tường rộng khoảng 20cm, nạn nhân cố thoát ra ngoài nhưng không được.

Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng sử dụng các phương tiện gồm máy cắt, máy đục bê tông, búa... phá dỡ một phần bức tường căn nhà số 43 đường Trần Phú, cứu sống ông Sơn đưa ra ngoài an toàn.

Được biết, đầu óc ông Sơn không được minh mẫn. Đến tối 28-8, tâm lý và sức khoẻ của ông Sơn đã ổn định.