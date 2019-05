Gian lận điểm thi: Xử nghiêm cán bộ công an nếu vi phạm

Tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 4-5, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết thời gian vừa qua, Bộ Công an cũng như công an các địa phương đã khởi tố ba vụ án liên quan đến gian lận thi cử ở Sơn La, Hoà Bình, Hà Giang.



Bộ Công an cho biết đang tiếp tục điều tra các vụ án liên quan đến gian lận điểm thi.

Cơ quan tố tụng cũng đã khởi tố 16 bị can, đến nay đã xác định 222 học sinh được nâng điểm. Bộ Công an đã chuyển kết quả này đến Bộ GD&ĐT; Bộ GD&ĐT đang phối hợp các trường đại học cũng như các địa phương để đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật cũng như quy định trong thi cử.

“Chúng tôi đang tiếp tục điều tra những vi phạm các cá nhân khác nếu có theo đúng quy định pháp luật, nếu như có kết quả sẽ thông báo với báo chí và dư luận” – ông Nam cho hay.

Trả lời về việc có xem xét tạm đình chỉ công việc của các bậc phụ huynh là cán bộ trong ngành công an để phục vụ cho quá trình điều tra việc gian lận thi cử hay không, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Quan điểm của Bộ Công an là bất cứ cán bộ công an nào nếu có sai phạm pháp luật cũng như có sai phạm ngành nếu phát hiện đủ chứng thì sẽ nghiêm khắc xử lý theo quy định của pháp luật và quy định của ngành.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có chỉ đạo về vụ gian lận điểm thi nghiêm trọng nói trên.

Theo đó, báo chí dẫn lời luật sư cho rằng “gia cảnh của các thí sinh được nâng điểm dần lộ diện và thể hiện dấu hiệu hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ. Điểm các thí sinh được nâng đều từ 28 điểm trở lên, bất kể điểm thực bao nhiêu, cho thấy dấu hiệu hành vi chạy trường rất rõ. Phụ huynh thí sinh đều có chức vụ, cần làm rõ và là căn cứ để xử lý tội đưa hối lộ và tội nhận hối lộ mới đúng bản chất vụ việc”.

Về việc này, Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin phản ánh nêu trên, nếu có dấu hiệu tội phạm thì phải khởi tố, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng trước ngày 25-5-2019.