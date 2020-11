Gió bão ầm ầm đang đổ vào Phú Yên

Trao đổi với PLO lúc 7 giờ 30 ngày 10-11, ông Nguyễn Trọng Tùng, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, cho hay cơ quan khí tượng ghi nhận bão số 12 đang áp sát bờ biển tỉnh này.

“Khu vực thị xã Sông Cầu đang có gió mạnh cấp 9. Khu vực TP Tuy Hòa có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 cấp 10. Thị xã Đông Hòa, nhất là vịnh Vũng Rô có gió mạnh hơn. Hiện toàn tỉnh Phú Yên có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng dự báo khoảng 8-10 giờ sáng 10-11, bão số 12 sẽ đổ bộ vào đất liền”- ông Tùng thông tin.



Sóng biển dâng cao, đánh dữ dội vào các vùng ven bờ ở thị xã Đông Hòa. Ảnh: TẤN LỘC

Thông tin nhanh với phóng viên, Võ Đình Tiến, Chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa- địa phương cực nam của tỉnh Phú Yên, nói khu vực này đang có gió rất mạnh, sóng biển rất cao, đánh dữ dội vào các vùng ven bờ. Nhiều khu vực ở Đông Hòa có mưa rất to.

“Gió bão đã làm mất điện xã Hòa Tâm, phường Hòa Hiệp Bắc, một phần phường Hòa Hiệp Trung. Bão sắp đổ bộ vào, các địa phương đang căng mình theo dõi, ghi nhận tình hình để ứng phó kịp thời” - ông Tiến nói.



Lũ gây ngập quốc lộ 29 đoạn qua huyện Sông Hinh. Ảnh: ĐINH NGỌC DẠN

Chia sẻ thông tin với phóng viên qua điện thoại, một số người dân ở phường Phú Đông, TP Tuy Hòa cho hay gió bão đã làm tốc mái một số căn nhà. Tương tự, tại các xã An Chấn, An Hòa của huyện Tuy An, gió bão đang giật dữ dội, làm ngã đổ một số công trình nhỏ và cây xanh.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên, từ 19 giờ ngày 9-11 đến 6 giờ 30 ngày 10-11, trên địa bàn toàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 51 mm đến 229 mm. Lượng mưa lớn nhất tại xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa với gần 230 mm.



Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ. Ảnh: TẤN LỘC

Cũng theo nguồn tin trên, lúc 6 giờ ngày 10-11, Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ bắt đầu xả lũ xuống hạ du tỉnh Phú Yên với lưu lượng 1.400 m3/giây. Hiện nước từ thượng nguồn đổ xuống hồ thủy điện này với lưu lượng hơn 1.415 m3/giây.

Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ đã đề nghị cho tăng lưu lượng xả lũ lên 2.000- 2.400 m3/giây từ chiều 10-11.

Ngoài ra, Nhà máy Thủy điện Sông Hinh xả 54 m3/giây. Nhà máy Thủy điện Kông H’Năng xả xuống hạ du 475 m3/giây. Nhà máy Thủy điện La Hiêng 2 xả 185 m3/giây.

Từ 8 giờ ngày 10-11, hồ chứa nước Phú Xuân (huyện Đồng Xuân) xả lũ 60-120 m3/giây, cảnh báo gây ngập lụt vùng hạ du 1 m. Hồ chứa nước Đồng Tròn (huyện Tuy An) xả lưu lượng 76- 271 m3/giây, gây ngập lụt vùng hạ du hơn 1 m.