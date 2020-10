Hàng loạt hồ chứa ở miền Trung đang xả lũ

Từ tối 18-10 đến 6 giờ sáng 19-10, khu vực Bắc Trung bộ tiếp tục có mưa to, mưa rất to tại Hà Tĩnh, Quảng Bình, phổ biến ở mức 100-250 mm.

Riêng một số trạm có mưa lớn từ 400-440 mm như Kỳ Thượng (Hà Tĩnh), Vạn Trạch (Quảng Bình), Trường Xuân (Quảng Bình) 273 mm, Thạch Xuân (Hà Tĩnh) 310 mm.



Các khu dân cư ngập sâu trong biển nước ở Quảng Bình. Ảnh: CTV

Dự báo từ 19 đến 21-10, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa từ 300-500 mm, có nơi trên 600 mm; ở Nghệ An 100-200 mm, riêng phía Nam có nơi trên 250 mm; các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế từ 150-250 mm, có nơi trên 300 mm; ở Quảng Nam-Quảng Ngãi từ 50-100 mm, có nơi trên 100 mm.



Lũ trên các sông Ngàn Sâu, Quảng Bình tiếp tục lên, các sông từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế đang xuống. Trên sông Gianh tại Mai Hóa lúc 7 giờ ngày 19-10 là 7,97 m, trên BĐ3 1,47 m. Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy lúc 7 giờ ngày 19-10 là 4,88 m trên BĐ3 2,18 m, vượt lũ lịch sử 0,97 m (đang dao động ở mức đỉnh).

Dự báo trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Ngàn Sâu, các sông ở Quảng Bình tiếp tục lên; các sông từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế tiếp tục xuống.

Do ảnh hưởng của mưa lớn trong những ngày qua, các hồ ở lưu vực sông Hương gồm hồ Hương Điền, Bình Điền, Tả Trạch, A Lưới cơ bản đang đầy nước, đang xả để đưa về mực nước đón lũ cho tình huống mưa lũ sắp tới.

Các hồ ở lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn cũng cơ bản đã đầy nước và đang xả tràn, gồm các hồ A Vương, Đắk Mi 4, Sông Bung 4, Sông Tranh 2.

Các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh cũng đang xả tràn để điều tiết lũ. Cụ thể, hồ Kẻ Gỗ bắt đầu xả tràn lúc 13 giờ ngày 18-10 với lưu lượng 30 m3/s, hiện nay xả với lưu lượng 500 m3/s, Hồ Khe Xai xả với lưu lượng 45 m3/s, Hồ Bộc Nguyên xả với lưu lượng 100 m3/s, hồ Kim Sơn xả với lưu lượng 20 m3/s; hồ Sông Rác xả với lưu lượng 100 m3/s.



Nước lũ dâng cao, nhiều gia đình phải đi sơ tán. Ảnh: CTV

Hồ Thượng Sông Trí xả tràn với lưu lượng 45 m3/s, hồ Tàu Voi xả với lưu lượng 10 m3/s. Thủy điện Hố Hô bắt đầu xả tràn từ 9 giờ ngày 16-10 với lưu lượng 161 m 3/s; thời điểm xả lớn nhất lúc 19 giờ ngày 16-10 xả với lưu lượng 911 m3/s, hiện đang xả tràn với lưu lượng 371 m3/s. Thủy điện Hương Sơn bắt đầu xả tràn từ 13 giờ ngày 18-10 với lưu lượng 15 m3/s.



Tình hình ngập lụt ở miền Trung vẫn đang phức tạp. Đêm 18-10, rạng sáng 19-10 là một đêm không ngủ của bà con ở miền Trung khi mực nước lũ tiếp tục dâng cao, nhiều gia đình phải nhờ cứu hộ, sơ tán trong đêm.

Cập nhật đến sáng nay (19-10), các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có gần 122.000 hộ dân bị ngập trong nước lũ, nhiều gia đình nước ngập đến nóc nhà.

Trong khi đó, thiệt hại vẫn tiếp tục tăng lên với 124 người chết và mất tích. 12 tuyến quốc lộ, hơn 17.000 m đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng (gồm các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi).

Hiện tại, ngập lụt đã làm chia cắt tại bốn điểm trên quốc lộ 1A thuộc tỉnh Quảng Bình và một vị trí trên đường Hồ Chí Minh nhánh Đông; nhiều tuyến đường nội tỉnh cũng đang bị ngập lụt, chia cắt.