Hàng ngàn băng nhóm tội phạm bị triệt phá

Tại buổi họp báo kết quả công tác năm 2020 – nhiệm vụ trọng tâm 2021, Bộ Công an đã thông tin về tình hình tội phạm trong năm vừa qua.

Triệt phá hơn 1.800 băng nhóm tội phạm

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết năm 2020 lực lượng công an đã điều tra, làm rõ 34.872 vụ phạm tội về trật tự xã hội.



Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin tình hình tội phạm năm 2020. Ảnh: TỰ SANG

Theo thiếu tướng Xô, các vụ án nổi cộm, gây bức xúc dư luận đều được điều tra làm rõ, công an triệt phá 1.860 băng nhóm tội phạm hình sự các loại. Trong đó đã trấn áp mạnh và đẩy lùi tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen.

Về tội phạm ma túy, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý hơn 24.500 vụ với hơn 36.000 người phạm tội về ma túy, thu giữ gần 730 kg heroin, gần 3,5 tấn ma túy tổng hợp và hơn 2 triệu viên ma túy.

Công an cũng đã bắt giữ hơn 5.400 người liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm 2019), thu giữ hơn 20.000 khẩu súng các loại (tăng 33 lần so với cùng kỳ năm ngoái).

Về vấn đề đảm bảo an toàn giao thông, trong năm qua giảm cả 3 tiêu chí (giảm 16,01% số vụ, giảm 11,33% số người chết, giảm 18,14% số người bị thương).

Riêng về phòng cháy, chữa cháy cũng giảm (số vụ cháy giảm 24,66% so với năm 2019 nhưng còn xảy ra nhiều vụ cháy lớn, gây thiệt hại về người và tài sản).

Tăng cường đấu tranh tội phạm mạng

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà (Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự-C02) nhấn mạnh, tình trạng cho vay nặng lãi diễn biến phức tạp, C02 đã có những biện pháp cụ thể gửi đến công an địa phương, tất cả hành vi phạm tội cho vay qua app với lãi suất cao đều bị xử lý.

Bộ Công an sẽ cùng với công an địa phương xử lý quyết liệt tình trạng này, tuy nhiên cần sự vào cuộc của cả hệ thống nhằm kéo giảm loại tội phạm này.



Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự-C02 nói về tình trạng cho vay qua app. Ảnh: TỰ SANG

Cũng theo thiếu tướng Hà, tình trạng cho vay qua app, sau khi Bộ Công an chỉ đạo đấu tranh quyết liệt, các đối tượng đã có sự chuyến hướng. “Chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp nhận xử lý những hành vi lợi dụng cho vay qua app mà có hành vi đe dọa tính mạng, sức khỏe của người dân” - Thiếu tướng Hà nói thêm.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Giang, Phó cục trưởng Cục An ninh mạng thông tin, trong xu thế chuyển đổi về kinh tế số, thì loại tội phạm về an ninh mạng cũng phát triển theo cấp số nhân.

Để đối phó với loại tội phạm này, Cục An ninh mạng đã rất cố gắng để đấu tranh hiệu quả.

“Chúng tôi đang cố gắng xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật để làm sao quản lí không gian mạng chủ động hơn... song song đó là tuyên truyền để cho mọi tầng lớp nhân dân hiểu được thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này để chúng ta nâng cao cảnh giác” - thiếu tướng Giang nói thêm.

Cũng theo thiếu tướng Giang, thời gian tới Cục An ninh mạng sẽ đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa cũng như phát hiện đấu tranh.