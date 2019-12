HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông qua 4 nghị quyết về nhân sự

Nghị quyết thông qua tại kỳ họp 15 HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa VI STT TÊN NGHỊ QUYẾT I Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ và phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2019 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. II NHÓM NGHỊ QUYẾT LĨNH VỰC KINH TẾ-NGÂN SÁCH 1 Nghị quyết về thông qua danh mục dự án thu hồi đất để thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh. 2 Nghị quyết về thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2020 đến năm 2022 trên địa bàn tỉnh. 3 Nghị quyết về quy định bảng giá các loại đất định kỳ năm năm (ngày 1-1-2020 – 31-12-2024) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 4 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho hoạt động tổ chức hội thi Sáng tạo kỹ thuật và cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh. 5 Nghị quyết quy định nội dung, mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh. 6 Nghị quyết đề án phát triển đô thị thông minh giai đoạn 2020-2022, định hướng đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 7 Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố (vỉa hè) trên địa bàn tỉnh. 8 Nghị quyết về phê chuẩn kế hoạch đầu tư công năm 2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. 9 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. 10 Nghị quyết phê chuẩn phương án phân bổ dự toán ngân sách địa phương năm 2020. 11 Nghị quyết phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020. 12 Nghị quyết điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án hạ tầng kinh tế khu tiểu thủ công nghiệp phục vụ di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP Bà Rịa tại xã Hòa Long. 13 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án mở rộng khu chế biến hải sản tập trung tại xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. 14 Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh dự án đền bù, giải phóng mặt bằng Trung tâm hành chính TP Vũng Tàu. 15 Nghị quyết về chủ trương điều chỉnh, bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020. III NHÓM NGHỊ QUYẾT LĨNH VỰC VĂN HÓA-XÃ HỘI 1 Nghị quyết về nâng hệ số trợ cấp xã hội hằng tháng cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng thuộc hộ nghèo và chế độ tiền ăn ngày lễ, tết khi ốm đau cho đối tượng nuôi dưỡng trong các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. 2 Nghị quyết ban hành chính sách trợ giúp xã hội thường xuyên đối với người cao tuổi và người mắc bệnh nan y của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 3 Nghị quyết quy định mức chi cho thực hiện công tác xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi cấp địa phương và cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh. 4 Nghị quyết quy định mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. 5 Nghị quyết quy định chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh. 6 Nghị quyết đặt tên đường phố trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. 7 Nghị quyết nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 từ năm học 2019-2020 đến năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh. IV NGHỊ QUYẾT LĨNH VỰC PHÁP CHẾ 1 Nghị quyết phê duyệt chỉ tiêu biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh năm 2020. 2 Nghị quyết phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh năm 2020. 3 Nghị quyết phê duyệt chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động đối với các hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh năm 2020. 4 Nghị quyết thông qua đề án công nhận thị xã Phú Mỹ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là đô thị loại III. 5 Nghị quyết bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành. V NGHỊ QUYẾT CHẤT VẤN VÀ KỲ HỌP THƯỜNG LỆ NĂM 2020 1 Nghị quyết về kỳ họp thường lệ năm 2020 của HĐND tỉnh. 2 Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn.