Học sinh lớp 2 lẻn khỏi trường đi bộ hơn 10km vì nhớ bố

Ngày 16-5, trao đổi với PLO, ông Trương Quang Lương, Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Quốc tế (trên đường Nguyễn Sơn, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận là có sự việc nói trên, xảy ra vào chiều ngày hôm qua (15-5).

Theo thông tin ông Lương cung cấp, học sinh trốn khỏi trường là em TGH (học sinh lớp 2A5), học sinh này chỉ mới tới trường hai ngày thì xảy ra sự việc. Cụ thể, vào khoảng 14 giờ 45 phút ngày 15-5, khi xe chở lương thực tới trường thì mở cổng để đưa lương thực vào. Lợi dụng lúc này, H. đã trốn khỏi trường. Thời điểm này đang là giờ ra chơi.



Học sinh TGH lẻn ra khỏi trường theo cổng tiếp thực và đi bộ hơn 10km về nhà và được người dân đưa đến cơ quan chức năng. Ảnh chụp lại camera của nhà trường.

Sau đó, phát hiện thiếu học sinh. Nhà trường đã tức tốc huy động mọi người đi tìm. Đồng thời trình báo đến cơ quan chức năng. Sau quá trình tìm kiếm thì đến khoảng hơn 18 giờ cùng ngày, ông Lương phát hiện học sinh TGH đã được đưa đến cơ quan Công an thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk).

“Khi tìm đến km13 có hỏi một người tiệm sửa xe thì được biết có hai bộ đội đã đưa đến cơ quan công an, sau đó tôi đến cơ quan công an thì gặp bố của học sinh này và đón học sinh về lại trường. Học sinh này cho biết trốn trường vì nhớ bố, nhớ em. Đây là trường hợp đầu tiên bỏ trốn khỏi trường như vậy”, ông Lương nói.



Ông Trương Quang Lương, Chủ tịch HĐQT Trường Tiểu học Quốc tế trao đổi sự việc với báo chí. Ảnh HT

Cũng theo ông Lương, sau việc này, nhà trường sẽ đặt chuông báo ở cổng tiếp thực. Khi xe chở lương thực đến thì bấm chuông và bảo vệ sẽ ra mở cổng, để tránh trường hợp tương tự xảy ra.

"Nói chung về trách nhiệm, nhà trường chúng tôi cũng có trách nhiệm đối với việc quản lý học sinh. Nhưng sai sót cũng rất là nhỏ, mười năm mới có một lần sai sót", ông Lương nói.



Trường Tiểu học Quốc Tế nơi học sinh TGH trốn ra ngoài. Ảnh HT

Trước đó, chiều ngày 15-5, một nam thanh niên phát hiện một bé trai đi bộ trong tình trạng mệt mỏi nên đã gặng hỏi thì biết được đây là học sinh lớp 2 của trường Tiểu học Quốc tế (tại TP.Buôn Ma Thuột) và bé đã đi bộ hơn 12km để về nhà do nhớ bố.

Biết được nhà của bé trai ở tại thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk) nên nam thanh niên đã chở bé trai này về Công an thị trấn Phước An để tìm người nhà và đăng tải thông tin này lên mạng xã hội.

Đại diện Phòng GD&ĐT TP.Buôn Ma Thuột cho biết, đã nắm được thông tin sự việc và đã trao đổi với trường về sự việc trên.