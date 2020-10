Hơn 96% người dân được hỏi hài lòng về sự phục vụ của công an

Chỉ số cải cách hành chính cao Hội nghị cũng công bố kết quả xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020. Kết quả cho thấy chỉ số cải cách hành chính trung bình của Công an các đơn vị, địa phương ở mức cao (85,78%). So với năm 2019, có thêm 4 đơn vị, địa phương được lãnh đạo Bộ công nhận xếp hạng xuất sắc; 13 đơn vị, địa phương được lãnh đạo Bộ công nhận xếp hạng tốt; số Công an đơn vị, địa phương được xếp hạng khá giảm 13 đơn vị; số Công an đơn vị, địa phương hoàn thành nhiệm vụ giảm 4 đơn vị.