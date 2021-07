Chiều 5-7, tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia (Trung tâm KTTVQG) cho biết trong những giờ tới, khả năng sẽ có hai cơn áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) cùng hoạt động trên Biển Đông.

Theo đó, cơn ATNĐ đầu tiên chính là vùng áp thấp đang hoạt động ở khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc; 114,0-115,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía đông nam.

Dự kiến sẽ có 2 áp thấp nhiệt đới cùng hoạt động trên Biển Đông, một cơn mạnh thành bão. Ảnh: Trung tâm KTTVQG



Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng tây bắc, tốc độ 15km/giờ và có khả năng mạnh lên thành ATNĐ.



Dự kiến đến 16 giờ chiều mai, 6-7, ATNĐ ở ngay trên khu vực phía bắc quần đảo Hoàng Sa với cường độ cấp 6-7, giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm do áp thấp có khả năng mạnh lên thành ATNĐ trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 15,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,0 đến 115,0 độ Kinh Đông.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cơn ATNĐ thứ hai chính là cơn ATNĐ vừa mới hình thành ở vùng biển phía đông bắc đảo Lu-dông (Philipines). Cường độ ATNĐ mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo trong 24 giờ tới, cơn ATNĐ này di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ đi nhanh với 25-30km/giờ và có khả năng mạnh lên thành bão.

Dự kiến đến chiều mai, 6-7, vị trí tâm bão cách Phúc Kiến (Trung Quốc) 130km về phía nam, cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 20,0 đến 23,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 116,5 đến 120,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ATNĐ có khả năng mạnh lên thành bão trên vùng biển đông bắc của bắc Biển Đông: cấp 3.

Trước tình hình trên, chiều 5-7, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có công điện gửi Ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau và các Bộ, ngành liên quan yêu cầu chủ động các phương án ứng phó với diễn biến vùng áp thấp, ATNĐ gần Biển Đông và gió mùa Tây Nam.