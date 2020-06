Khởi tố kẻ hiếp dâm bé gái 10 tuổi rồi cho 2.000 đồng

Ngày 30-6, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Đình Bình (52 tuổi, trú xã Lam Sơn, huyện Đô Lương) về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Trần Đình Bình. Ảnh: HS.

Hồ sơ vụ án và bị can bình đã được chuyển lên Cơ quan CSĐT công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.

Trước đó, cuối tháng 4-2020, Bình bắt gặp bé Ng.Th.M (10 tuổi, trú huyện Đô Lương) đang chăn bò thì rủ lên núi tìm tổ ong. Khi lên núi, Bình sờ soạng cháu M. và cho tiền, dặn không được kể lại với ai.

Đến ngày 9-6, khi Bình đang giở trò đồi bại thì bạn cháu M. bắt gặp...

Gia đình cháu M. biết chuyện đã làm đơn tố cáo Bình.