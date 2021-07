Ghi nhận tại chốt liên ngành kiểm soát dịch COVID-19 ở chân cầu Vĩnh Bình (phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức), chiều 9-7, lượng phương tiện từ hướng tỉnh Bình Dương đổ về TP.HCM khá đông gây tình trạng ùn ứ. Lực lượng chức năng đã phải căng mình làm việc dưới nắng nóng và lượng phương tiện đông đúc.



Lực lượng chức năng hướng dẫn người dân quay về do không có giấy xét nghiệm âm tính. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tại chốt, tất cả người điều khiển phương tiện xe máy, xe ô tô, xe tải đều phải xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 3 ngày trở lại thì mới được phép di chuyển. Với các trường hợp giấy xét nghiệm quá thời hạn 3 ngày hoặc không có giấy xét nghiệm âm tính COVID-19 sẽ được yêu cầu quay trở lại.



Cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ của người dân ở khu vực chốt kiểm soát dịch chân cầu Vĩnh Bình. Ảnh: HOÀNG GIANG

Đối với các tài xế ô tô, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, kiểm tra giấy tờ và giấy xét nghiệm. Trường hợp tài xế không có giấy tờ theo quy định, lực lượng chức năng tạm giữ giấy phép lái xe hoặc đăng kiểm xe, tài xế sau khi quay đầu thì mới được nhận lại.

Tương tự, người điều khiển xe máy nếu có giấy xét nghiệm âm tính sẽ được yêu cầu khai báo y tế và cho qua. Trường hợp không có giấy xét nghiệm sẽ được yêu cầu quay đầu.



Những người không có giấy xét nghiệm được yêu cầu quay trở lại. Ảnh: HOÀNG GIANG

Mặc dù lực lượng chức năng đã liên tục giải thích và yêu cầu những người không đủ giấy tờ quay trở lại, một số người dân vẫn cố tình di chuyển vào để đưa ra các lý do khiến khu vực thường rời vào tình trạng cách tắc.

Một số người dân tỏ ra bức xúc đã được một cán bộ CSGT yêu cầu bình tĩnh và giải thích: “Ở đây chúng tôi làm việc cũng vì xã hội chứ không phải vì cá nhân. Chúng tôi phải đảm bảo an toàn cho anh, gia đình anh và cho xã hội chứ chúng tôi làm khó nên mong anh hợp tác”.



Người dân xuất trình giấy xét nghiệm cho một cán bộ tại chốt kiểm dịch. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trong buổi chiều cùng ngày, rất đông người dân đã phải quay trở lại Bình Dương làm xét nghiệm COVID-19 để được di chuyển qua chốt. Anh Bùi Văn Trường (phường An Phú, TP Thuận An) vừa được yêu cầu quay về do không có giấy xét nghiệm. Anh Trường cho biết: “Tôi đi từ Bình Dương lên, khi đến chốt thì mới biết thông tin phải có giấy xét nghiệm âm tính mới được qua, không có thì bắt buộc phải quay về. Tôi sẽ làm giấy xét nghiệm để qua chốt”.



Lượng phương tiện chờ qua chốt kéo dài về hướng tỉnh Bình Dương. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trên quốc lộ 1K, lực lượng chức năng triển khai chốt kiểm soát tại ngã ba đoạn giáp với tỉnh Bình Dương. Ở chiều ngược lại, Bình Dương cũng triển khai một chốt kiểm soát đối với người từ TP.HCM về.

Ở chốt kiểm tra với người từ Bình Dương vào TP.HCM, người dân cũng được yêu cầu xuất trình giấy xét nghiệm âm tính và khai báo y tế trước khi qua chốt. Trường hợp không có giấy cũng được lực lượng chức năng yêu cầu quay đầu.



Người dân từ TP.HCM đổ về Bình Dương qua chốt kiểm soát dịch trên Quốc lộ 1K. Ảnh: HOÀNG GIANG

Một cán bộ tại chốt cho hay, áp lực tại các chốt khá lớn do lượng người đổ về đông. Trong khi đó, đa số người dân không nắm thông tin nên lực lượng chức năng phải mất rất nhiều thời gian để giải thích.

Một số hình ảnh tại các chốt kiểm soát dịch bệnh:



Kiểm tra giấy xét nghiệm đối với xe tải, xe ô tô tại chốt trên Quốc lộ 1K. Ảnh: HOÀNG GIANG



Ngoài giấy xác nhận âm tính với COVID-19, tài xế còn được yêu cầu cung cấp giấy chứng minh nhân dân để CSGT đối chiếu. Ảnh: HOÀNG GIANG



Khai báo y tế tại chốt kiểm soát trên Quốc lộ 1K. Ảnh: HOÀNG GIANG



Để qua được chốt, người dân phải có giấy xác nhận âm tính với COVID-19. Ảnh: HOÀNG GIANG



Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt trên Quốc lộ 1K. Ảnh: HOÀNG GIANG