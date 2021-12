Ngày 6-12, HĐND TP Cần Thơ khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc kỳ họp thứ 4 (bằng hình thức trực tuyến). Kỳ họp dự kiến kéo dài trong ba ngày, từ ngày 6 đến ngày 8-12.

Dự kiến chất vấn nhiều cơ quan

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu cho biết, năm 2021, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng TP đã thực hiện ước đạt và vượt 10/19 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021 đề ra.



Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Phạm Văn Hiểu phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 4 sáng 6-12. Ảnh: NHẪN NAM

TP chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, triển khai kịp thời các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Qua đó tạo sự ủng hộ, đồng hành từ nhân dân và sự nỗ lực từ cộng đồng doanh nghiệp, góp phần cùng chính quyền TP thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, thực hiện mục tiêu kép “Vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội”.

Theo ông Hiểu, do tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp nên kỳ họp lần này tiếp tục tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu Hội trường Thành ủy và điểm cầu Hội trường UBND TP. Việc tổ chức trực tuyến chắc chắn không tránh khỏi những sơ xuất, nhất là về mặt kỹ thuật đường truyền, âm thanh… mong các vị đại biểu hết sức thông cảm.

Kỳ họp diễn ra trong ba ngày, các đại biểu sẽ nghe các báo cáo, tờ trình và thảo luận, xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Cụ thể như xem xét, thảo luận, cho ý kiến về các báo cáo do Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND, các cơ quan tư pháp TP và Thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Cạnh đó, các đại biểu xem xét, thảo luận các tờ trình, dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND, UBND TP trình, về những vấn đề cần thiết trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

HĐND TP sẽ thực hiện chất vấn về những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, thành viên của UBND, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND, Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND TP theo luật định.

GRDP giảm

Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết HĐND TP về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết, năm 2021, tại TP Cần Thơ, dịch COVID-19 bùng phát vào giữa tháng 7 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân TP.



Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường báo cáo việc thực hiện nghị quyết HĐND TP về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: NHẪN NAM

Trong tổng số 17 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết của HĐND TP có 11 chỉ tiêu vượt và đạt, 6 chỉ tiêu chưa đạt. Trong 6 chỉ tiêu chưa đạt, đáng chú ý là tốc độ tăng tổng sản phẩm ước giảm 2,79%; Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước giảm 8,38% so năm 2020 do doanh nghiệp phải ngưng hoạt động, thực hiện tạm giãn ca, giảm ca, giảm tiến độ sản xuất để phòng chống dịch bệnh. Hoạt động du lịch bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng, ước tổng số khách đến TP chỉ hơn 2,1 triệu lượt, giảm 62,2% so với cùng kỳ…



Trong điều kiện hết sức khó khăn, thu hút đầu tư năm 2021 là điểm sáng của năm, cụ thể cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng trên 1,3 tỉ USD; thu hút 3 dự án trong nước, tổng vốn đầu tư 1.622 tỉ đồng; cấp mới 1.250 lượt hồ sơ đăng ký mới doanh nghiệp với tổng vốn 14.500 tỉ đồng.

Theo Chủ tịch UBND TP, mục tiêu năm 2022, TP đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng; Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số. Từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh, tính tự chủ, khả năng chống chịu của nền kinh tế, tạo động lực phục hồi với tốc độ tăng trưởng cao, hiệu quả hơn sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Theo đó, TP đề ra 17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu trong đó đáng chú ý như tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 7,5%/năm; Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt 77,5 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế, tỷ trọng Khu vực I chiếm 10,07%, khu vực II chiếm 30,10%, khu vực III chiếm 52,60% và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 7,23%.

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội dự kiến đạt 32.500 tỉ đồng. Thu ngân sách nhà nước theo dự toán được giao 11.117 tỉ đồng và tổng chi ngân sách địa phương hơn 15.328 tỉ đồng…