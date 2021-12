Ngày 3-12, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP (mở rộng) tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và đề ra nghị quyết nhiệm vụ năm 2022.



Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh phát biểu tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TP (mở rộng) ngày 3-12. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu kết luận Bí thư Thành ủy Lê Quang Mạnh cho rằng ngoài những kết quả đạt được, TP còn nhiều hạn chế, trong đó có 9 chỉ tiêu chưa đạt. Theo ông mạnh việc khôi phục kinh tế chậm cũng là việc cần phải lưu tâm. Việc thu hút đầu tư và đồng hành cùng nhà đầu tư chưa làm tốt. Sự chủ động của các ngành, các cấp trong vấn đề quy hoạch còn rất hạn chế…

“Nếu chúng ta có hướng đi tốt thì mới đi nhanh, bền vững được, còn nếu chúng ta không biết đi về đâu thì cứ mò mẫm, vừa sang trái rồi lại sang phải, đó là vì chúng ta không có quy hoạch, tầm nhìn dài hạn, thống nhất, chính vì thế cứ điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án. Toàn bộ thời gian mất vào những việc đó là lãng phí nguồn lực của TP và nhân dân” – ông Mạnh lưu ý.

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ, năm 2022, cần quan tâm chỉnh đốn đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xử lý nghiêm các cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, có biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa…

Cạnh đó, huy động nguồn lực từ bên ngoài, trung ương đối với sự phát triển của TP. Trong đó, tất cả những dự án trọng điểm của trung ương đặt trên địa bàn TP, đề nghị các sở ngành phải theo sát và phải nắm được để không lãng phí công sức.

Về các giải pháp để khôi phục và thúc đẩy phát triển kinh tế, ông Mạnh yêu cầu cần quan tâm các dự án đầu tư công, ngoài việc giải ngân thì cần chuẩn bị kỹ về giải phóng mặt bằng, chuẩn bị các khu tái định cư.

Bên cạnh đó, cần phải quan tâm nhà đầu tư tư nhân, nước ngoài. Ông Mạnh cho rằng, với kế hoạch hoàn thiện cao tốc TP.HCM-Cần Thơ, nhiều nhà đầu tư lớn của nước ngoài ngỏ ý muốn đầu tư về Cần Thơ. Do vậy, ông đề nghị các sở, ngành đặc biệt quan tâm hai dự án, một là cụm năng lượng Ô Môn, trước tiên là Ô Môn 2, hai là Khu công nghiệp Việt Nam –Singapore. Chỉ hai dự án này mới được sản xuất, thu thuế và bền vững về tăng trưởng kinh tế như nghị quyết giao.

“Tôi đề nghị chúng ta phải có quan điểm, chiến lược hết sức rõ ràng về vấn đề đồng hành cùng cùng cộng đồng doanh nghiệp là như thế nào… Đồng hành với nhà đầu tư là phải xác định tùy từng khối nhóm các nhà đầu tư để đồng hành cho đúng tốc độ. Ưu tiên là về sản xuất, bán buôn bán lẻ, du lịch; Còn dự án bất động sản thì chúng ta nên cố gắng triển khai những cái chúng ta đã cấp chủ trương đầu tư hoặc chúng ta đã giao đất thì làm càng nhanh càng tốt để đỡ ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân” – Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ nói.

Bên cạnh đó, ông Mạnh đề nghị các ngành, các các cấp chăm lo an sinh xã hội cho người dân, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

8/8 chỉ tiêu kinh tế chưa đạt Dự thảo báo cáo thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Thành ủy đánh giá, TP thực hiện ước đạt và vượt 10/19 chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021 đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đạt nhiều kết quả quan trọng. TP chỉ đạo thực hiện hiệu quả các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng dương… Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như số đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật tăng cao so với năm 2020; hầu hết các ngành, lĩnh vực đều tăng chậm; 9/19 chỉ tiêu chưa đạt theo Nghị quyết đề ra (trong đó 8/8 chỉ tiêu kinh tế chưa đạt); tăng trưởng kinh tế đạt thấp. Tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Một bộ phận người dân đời sống còn nhiều khó khăn, nhất là công nhân và nông dân.