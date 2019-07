Lý do không khởi tố vụ án đuổi dân khỏi nhà ở Phú Quốc

Ngày 7-7, tin từ Phú Quốc cho hay Công an huyện này vừa có văn bản trả lời khiếu nại cho anh Trần Văn Sáng, ngụ xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc về lý do không khởi tố vụ án xâm phạm chổ ở người khác.



Đã 3 tháng qua gia đình anh Sáng kiên trì ở ngay trước cổng villa (Trần Vũ).

Quyết định trả lời khiếu nại do Đại tá Lê Văn Mót, Trưởng công an huyện Phú Quốc ký ban hành nêu ra ba lý do không khởi tố vụ án gồm: Anh Sáng từng hứa giao nhà nhưng đến thời gian hứa hẹn không giao. Trước khi đuổi anh Sáng, nhóm người này có báo chính quyền địa phương. Và lý do cuối cùng là vì chủ khu đất cho anh Sáng thuê nhà trên đất có nợ tiền nhóm người trên.

Như PLO đã phản ảnh, ngày 8/4/2019, một nhóm người do hai ông là Bùi Quang Công và Bùi Minh Tuấn dẫn đầu đã đến khu villa thuộc ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc đuổi những người trong khu này ra đường. Họ gồm gần chục người, khiêng hết đồ đạc vật dụng sinh hoạt, làm việc của gia đình anh Trần Văn Sáng và hơn 10 nhân viên của một Công ty đang thuê làm việc tại đây.

Mặt dù anh Sáng quyết liệt ngăn chặn, bằng cách cải lý với nhóm người này và báo Chính quyền địa phương. Công an xã đến sau đó nhưng chỉ giữ trật tự cho nhóm người trên tiếp tục thực hiện hoàn thành việc đuổi hết người ra khỏi khu villa.

Công an huyện Phú Quốc xác định sự việc đuổi gia đình anh Sáng ra khỏi nhà như trên là có thật. Nhưng vì trước đó anh Sáng từng hứa giao nhà nhưng đến thời hạn không giao nên nhóm người trên mới làm vậy và họ có báo trước cho Chính quyền địa phương.

Được biết, anh Sáng đã thuê khu villa trên để ở và kinh doanh từ 3 năm qua. Anh cũng ký hợp đồng cho một công ty thuê lại một số villa trong khu này để làm văn phòng và khai thác nhà nghĩ khách sạn. Nhóm người ông Công, ông Tuấn đã tự mình đuổi gia đình anh Sáng gồm hai vợ chồng và 3 con, đuổi hơn chục nhân viên của công ty đang thuê.

Còn lý do ông Công, ông Tuấn đuổi người là vì chủ đất nợ tiền xây dựng khu villa này.

Anh Trần Văn Sáng cho hay sẽ tiếp tục khiếu nại cấp cao hơn.