Tạo ra chuỗi an toàn Nguy cơ dịch bệnh bùng phát ở KCN, KCX trên địa bàn TP.HCM rất lớn vì ở đây tập trung rất đông người. Với các tòa nhà, trường học, hàng quán... có thể thực hiện ngay việc giãn cách nhưng KCN thì không. Vấn đề lớn nhất là làm sao quản lý được toàn bộ công nhân từ nơi làm việc đến nhà trọ, khu tập thể, phương tiện đưa đón đến xưởng làm việc để tạo ra được chuỗi an toàn. Nếu không kiểm soát tốt, để lây trong KCN thì có thể nói là khủng hoảng. TP.HCM cần triển khai ngay giãn cách trong sản xuất, có các biện pháp cách ly tại chỗ và xem xét áp chế cách ly tập trung cho một số khu nhà ở của công nhân. Ngoài các biện pháp quản lý công nhân, đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, nếu các cơ sở sản xuất không đảm bảo tiêu chí an toàn thì kiên quyết dừng sản xuất ngay. Bộ trưởng Bộ Y tế NGUYỄN THANH LONG