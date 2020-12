Ngành công an cần tăng cường kiểm tra để có đội ngũ cán bộ tốt

Chiều 1-12, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020, bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 của Đảng bộ CATW và những nội dung, định hướng lớn để xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.



Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Đảng bộ CATW trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) của đất nước, xây dựng lực lượng CAND.

Kết quả này thể hiện rõ nét hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW trên các lĩnh vực công tác, nhất là công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: BCA

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định năm 2020 trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, có nhiều khó khăn, song Đảng bộ CATW, Bộ Công an, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiều nhiệm vụ.

Trong đó, Đảng bộ CATW đã phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt trong công tác bảo vệ ANTT, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Hội nghị, đoàn khách quốc tế.



Đảng bộ CATW cũng chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững an ninh quốc gia, duy trì bảo đảm an ninh từ xa, không để xảy ra khủng bố, phá hoại, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước. Công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, kéo giảm tội phạm; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh.



Đặc biệt, lực lượng Công an là một trong những lực lượng tuyến đầu trong phòng, chống đại dịch COVID-19, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão, lũ lụt, sạt lở đất, cứu nạn, cứu hộ. Nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an đã không quản ngại gian khổ, sẵn sàng hy sinh quên mình, giúp dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn; bản chất cách mạng, hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân ngày càng tỏa sáng, được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý năm 2021 là năm đầu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2021 - 2025), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030), bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII; là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.



Do vậy, Đảng bộ CATW cần tiếp tục lãnh đạo lực lượng CAND quyết tâm cao hơn nữa để khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế, phân tích rõ những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan để đề ra các biện pháp, giải pháp công tác phù hợp.



Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu, Đảng ủy CATW cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác xây dựng Đảng.



Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW đặt ra: “Phấn đấu đến năm 2030 xây dựng lực lượng Công an nhân dân tinh nhuệ, hiện đại”, đây là mục tiêu, vấn đề lớn.



Do đó, Đảng bộ cần phải tính toán có bước đi, lộ trình khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, làm sao vừa có đội ngũ cán bộ thật tốt, vừa có đầy đủ trang bị phương tiện hiện đại để triển khai các mặt công tác đạt hiệu quả cao nhất; chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong công tác bảo đảm cải cách hành chính, tiết kiệm, hiệu quả.