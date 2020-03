Ngày mai bầu chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Sáng mai (18-3), tại Nghệ An diễn ra kỳ họp thứ 13 của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 (kỳ họp bất thường) để thực hiện công tác cán bộ và xem xét các nội dung khác.



Chiều 5-3, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định điều động ông Nguyễn Đức Trung (Thứ trưởng Bộ KH&ĐT) giữ chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020.

Tại kỳ họp thứ 13 này, HĐND tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, trong đó có việc bầu bổ sung chức vụ ủy viên UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021; thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức vụ chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016-2021.

Kỳ họp cũng sẽ xem xét, thảo luận thông qua các nghị quyết chuyên đề về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Trong số này có nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn Nghệ An; nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng...

Trước đó, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An có thông báo triệu tập kỳ họp thứ 13 này vào chiều 9-3. Đến ngày 9-3, ông Phạm Văn Hóa, Chánh Văn phòng thường trực HĐND tỉnh Nghệ An, đã ký thông báo hoãn kỳ họp này vì tình hình thực tiễn không cho phép.

Đến chiều 9-3, hơn 20 lãnh đạo, cán bộ ở Nghệ An cách ly tại nhà để phòng, chống COVID-19.

Liên quan đến nhân sự tỉnh Nghệ An, ngày 31-1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Tại hội nghị này, ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020.

Chiều 5-3, Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Vũ Ngọc Dũng - Vụ trưởng Vụ Địa phương (Ban Tổ chức Trung ương) đọc công bố Quyết định số 1869 của Ban bí thư Trung ương Đảng điều động, luân chuyển, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung - Ủy viên Ban cán sự Đảng - Thứ trưởng Bộ KH&ĐT tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2015-2020.