Nghi án anh say rượu rồi sát hại em trai

Tối 21-1, Cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang tạm giữ ông Trần Đức Thân (53 tuổi, trú thôn Ngọc Đoài, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu) để điều tra làm rõ liên quan đến cái chết của em trai ông Thân.

Gần trưa 21-1, sau khi nhận được thông tin tại gia đình Thân xảy ra mâu thuẫn, xô xát, Công an xã Quỳnh Ngọc liền triển khai lực lượng đến hiện trường.

Tại đây, khi công lực lượng công an và cơ quan chức năng có mặt thì Thân đang ngồi trước nhà với mùi rượu nồng nặc. Thân không hợp tác với công an mà chống đối, đuổi công an ra khỏi nhà.

Kiểm tra trong phòng của gia đình Thân, công an phát hiện ông Trần Đức Thuận (51 tuổi)- em trai của Thân, đã tử vong. Trên thi thể ông Thuận có nhiều thương tích.

Ông Trần Vinh Trà, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Ngọc cho biết: Thời gian qua, ông Thân nghiện rượu và đã bỏ vợ, về nhà cũ của bố, mẹ ở.

Nguyên nhân vụ việc ban đầu được cho là Thân uống rượu nhiều dẫn đến “loạn thần”. Sau khi em trai ngừng thờ, Thân bồng thi thể đặt lên giường rồi ra ngồi trước cửa nhà.