Người dân bỏ phiếu về việc thành lập TP Thủ Đức

Sáng cùng ngày, người dân ở 19 phường ở TP.HCM thuộc các quận 2, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận cũng được lấy ý kiến về việc sáp nhập các phường và có tên phường mới. Cụ thể: - Quận 2: nhập phường An Khánh và Thủ Thiêm thành phường Thủ Thiêm; nhập phường Bình Khánh và phường Bình An thành phường An Khánh. - Quận 3: nhập phường 6, 7, 8 thành phường Võ Thị Sáu. - Quận 4: nhập phường 2 và phường 5 thành phường 2; nhập phường 12 và 13 thành phường 13. - Quận 5: nhập phường 12 và phường 15 thành phường 12. - Quận 10: nhập phường 2 và phường 3 thành phường 2. - Quận Phú Nhuận: nhập phường 11 và phường 12 thành phường 11; nhập phường 13 và phường 14 thành phường 13. Với phương án tổng thể này, dự kiến sau khi sáp nhập, TP.HCM giảm từ 24 quận huyện xuống còn 22 (16 quận, một thành phố và 5 huyện); giảm từ 322 xã, phường, thị trấn xuống còn 312 (249 phường, 58 xã và 5 thị trấn).