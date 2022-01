Đại diện Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM vừa cho biết CSGT TP.HCM sẽ tăng cường làm việc thêm ngày thứ Bảy và Chủ Nhật để giải quyết một số thủ tục hành chính cho người dân trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.



Người dân có thể nhận giấy chứng nhận đăng ký xe đến 29 Tết. Ảnh: PHƯỢNG HUỲNH

Trong đó, Phòng PC08 thực hiện trả giấy chứng nhận đăng ký xe đến trưa 31-1 (29 Tết). Đặc biệt, CSGT sẽ thực hiện việc này vào cả ngày thứ Bảy và Chủ Nhật (gồm 27 và 28 Tết).

Theo Phòng PC08, để tránh phiền hà cho người dân đi lại nhiều lần mất thời gian, người dân có thể gọi điện thoại cho cán bộ phụ trách tại bốn điểm đăng ký xe thuộc Phòng để kiểm tra giấy chứng nhận đăng ký xe của mình đã có hay chưa trước khi đến.



Người dân đến 282 Nơ Trang Long, quận Bình Thạnh làm thủ tục đăng ký xe những ngày giáp Tết. Ảnh: PHƯỢNG HUỲNH

Trước đó, đối với những trường hợp bị tạm giữ và bị tước giấy phép lái xe đến ngày 6-2 (mùng 6 Tết), người dân có thể đến trụ sở của các đội, trạm trực thuộc Phòng PC08 để được hướng dẫn thủ tục và nhận lại giấy phép lái xe sau khi đã hoàn tất nghĩa vụ nộp tiền phạt cho nhà nước. Thời gian thực hiện đến trưa 29-1 (27 Tết).

Phòng PC08 khẳng định, trong suốt thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, CSGT TP.HCM vẫn duy trì bố trí lực lượng làm việc xuyên suốt, tập trung tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Lực lượng cũng sẽ tham gia phòng, chống cướp giật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, phục vụ người dân vui xuân, đón Tết bình an, hạnh phúc.

4 điểm đăng ký xe của Phòng CSGT TP.HCM 1. Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (282 Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh): Liên hệ cán bộ Nguyễn Hồng Tiến, điện thoại: 0938.826.826. 2. Điểm Đăng ký xe Rạch Chiếc (212 quốc lộ 1A, phường Tân Phú, TP Thủ Đức): Liên hệ cán bộ Nguyễn Phú Quới, điện thoại: 0908.286.218. 3. Điểm Đăng ký xe An Sương (1509 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12): Liên hệ cán bộ Nguyễn Thành Nhân, điện thoại: 0903.155.878. 4. Điểm Đăng ký xe Nam Sài Gòn (1366 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7): Liên hệ cán bộ Nguyễn Trọng Phương, điện thoại: 0938.273.333.