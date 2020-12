Người phụ nữ trộm vàng khai ra 2 vụ trộm khác sau khi bị bắt

Chiều 24-12, Cơ quan CSĐT công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Loan (35 tuổi, trú phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.



Bị can Nguyễn Thị Loan. Ảnh CA.

Trước đó, chiều 23-12, chị Đinh Thị Quỳnh Nga (trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) bị kẻ trộm đột nhập vào nhà rồi mở tủ lấy mất 4 chỉ vàng 9999 (trị giá hơn 22 triệu đồng).

Ngay sau khi phát hiện bị mất trộm, chị Nga liền đến Công an thị trấn Xuân An trình báo.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân liền triển khai lực lượng cùng Công an thị trấn Xuân An, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, tiến hành truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ công an đã xác định được nghi phạm là Loan.

Sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan công an, Loan đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm vàng của gia đình chị Nga.

Ngoài ra Loan còn thành khẩn khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt hai vụ trộm vàng và trộm tiền mặt với tổng trị giá hàng chục triệu đồng.