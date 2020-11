Người Việt chi 120 nghìn tỉ đồng mua thuốc chữa bệnh mỗi năm

Chiều 9-11, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trả lời câu hỏi chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thị Kim Bé (tỉnh Kiên Giang) về việc nhiều người chữa bệnh bằng BHYT nhưng vẫn phải ra hiệu thuốc mua theo đơn của bác sĩ điều trị.



Phó Thủ tướng cho hay: Có hai nguyên nhân chính dẫn đến hiện trạng trên. Thứ nhất, nhiều ý kiến, kể cả các bác sĩ, nói rằng chính sách thanh toán của BHYT không phù hợp. Điều đó đúng sự thực nhưng có căn nguyên.

Hiện nay, mệnh giá một người đóng trung bình BHYT, có tăng lên nhưng mới đạt 1,1 triệu đồng/người/năm, so với các nước trong khu vực, Việt Nam chỉ bằng 1/3 so với Philippines, so với Thái Lan chỉ bằng 1/4.

Về giá thuốc giá thuốc, Việt Nam sản xuất được nhiều thuốc nhưng hơn 90% nguyên liệu vẫn phải nhập từ nước ngoài nên giá thuốc theo mặt bằng quốc tế.

Việt Nam đã cố gắng giảm giá thuốc rẻ hơn các nước trong ASEAN nhưng cũng chỉ rẻ hơn 10-15%, vì vậy, BHYT không thể thanh toán tất cả các loại thuốc, mà thường xu thế chỉ thanh toán những loại thuốc tạm gọi là thông thường, còn những loại thuốc đắt tiền, thuốc phát minh (thường gọi là biệt dược gốc), nhiều loại người bệnh phải bỏ tiền túi.

"Hiện nay, hàng năm chúng ta chỉ phí khoảng 120.000 tỉ đồng tiền thuốc thì BHYT thanh toán khoảng 36-37%” - Phó Thủ tướng nói.



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: quochoi

Để khắc phục vấn đề này, Phó Thủ tướng cho hay trước hết cần phải duy trì, tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, hiện là 90,7%, và phải tăng mệnh giá đóng BHYT.



“Muốn vậy, thu nhập người dân phải tăng lên, phần ngân sách nhà nước hỗ trợ cũng phải có nguồn thu nhiều hơn. Đây là một quá trình dài hơi, liên tục, chúng ta phải tiếp tục cố gắng" - ông nói

Về tiêu cực, móc nối giữa bác sĩ điều trị và các trình dược viên, các công ty thuốc, nhà thuốc, kê đơn để ăn hoa hồng... ông cho hay nhiều năm qua ngành y tế đã chỉ đạo rất quyết liệt. “Có thể nói rằng có hiện tượng đó nhưng không phải là tất cả” - ông nói.

“Để khắc phục tình trạng này thì cần công khai, minh bạch hết bằng công nghệ thông tin. Chúng ta có đến hơn 20.000 loại thuốc và dịch vụ, hàng triệu lượt khám, chữa bệnh một năm thì không thể nào kiểm soát được nếu không tin học hóa. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế, những năm vừa rồi đã làm rất tốt” - ông nói.

Ông cho hay thời gian qua, ngành y tế đã tập trung quyết liệt thực hiện tin học hóa; cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp 4, nền tảng khám chữa bệnh từ xa, từng bước công bố tất cả những thông tin liên quan đến quản lý ngành y tế… Tới đây Bộ Y tế sẽ kết nối toàn bộ hệ thống quản lý của các cơ sở y tế, nhà thuốc, làm hóa đơn điện tử, bệnh án điện tử; liên thông xét nghiệm…