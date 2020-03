Chiều 16-3, Ban giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an điều động Thượng tá Nguyễn Viết Hoàng - Trưởng Công an huyện Phú Lộc giữ chức vụ trưởng Công an TP Huế.