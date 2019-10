Ớn lạnh: Biến thịt heo nái ôi, nhớt thành thịt 'bò tươi'

Ngày 14-10, tin từ Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Thuận cho biết vừa phối hợp với Công an TP Phan Thiết và các ngành chức năng tiến hành kiểm tra về an toàn thực phẩm tại điểm kinh doanh của Nguyễn Đình Tân, ở chợ Phan Thiết, thuộc phường Đức Thắng, TP Phan Thiết.



Cơ quan chức năng kiểm tra số thịt lưu trữ tại nhà Tân.

Qua kiểm tra phát hiện Tân đang bán hơn 80 kg thịt heo nái nhưng quảng cáo là thịt bò cho người tiêu dùng. Tại thời điểm kiểm tra ngày 13-10, số thịt trên đã có dấu hiệu đổ nhớt và có mùi hôi.

Cũng tại thời gian trên, tổ kiểm tra số 2 của Phòng Cảnh sát môi trường phối hợp với Công an huyện Hàm Thuận Nam tiến hành kiểm tra tại nhà của ông Tân tại thôn Dân Phú, xã Hàm Kiệm. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong hai tủ đông đang chứa 364,5 kg thịt động vật mà đối tượng đang trữ, để dành bán cho người tiêu dùng.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận toàn bộ số thịt trên đã có dấu hiệu đổ nhớt, ôi thiu, biến đổi màu sắc, có mùi hôi nồng nặc.

Quá trình làm việc với đoàn công tác, Tân khai nhận mình làm hoạt động kinh doanh thịt động vật từ năm 2010 đến nay. Trong quá trình hoạt động, do nhận thấy đặc điểm thịt heo nái già có màu sắc, sớ thịt gần giống thịt bò nên thu mua heo nái già đã thải loại ở các địa bàn Đồng Nai, Bình Định và Quảng Ngãi.

Thịt heo nái già sau khi được nhập từ các tỉnh khác về, Tân tiến hành sơ chế, rửa sạch cho bớt mùi rồi cho vào tủ đông. Riêng với phần móng, giò thì luộc sơ dùng đèn khò cho sạch lông rồi mới bỏ vào tủ đông.

Trước khi bán ra thị trường, Tân lấy thịt ra để rã đông và xử lý bằng cách bỏ vào thau, trộn với huyết bò để làm cho màu sắc tươi mới và trộn thêm một ít dung dịch hương bò mà Tân khai mua tại chợ Kim Biên, TP.HCM để tạo mùi hương cho giống thịt bò. Thịt heo nái sau khi sơ chế cho giống thịt bò, Tân bán ra thị trường với giá 130.000-160.000 đồng/kg.

Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Dưới đây là một số hình ảnh PLO ghi được:







Những thùng sốp chứa đầy "thịt bò" từ thịt heo nái.



Dụng cụ và hóa chất dùng để chế biến thịt heo nái thành thịt bò.



Những khối thịt này sẽ được Tân "biến hóa" thành thịt bò.



Thịt đã ôi và chảy nhớt.