Ông Nguyễn Đức Chung liên quan vụ Nhật Cường thế nào?

Ông Chung liên quan vụ án ở Công ty Thoát nước Hà Nội Hơn một tuần trước, Bộ Công an khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Võ Tiến Hùng, tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội. Được biết, hành vi sai phạm của ông Hùng có liên quan đến việc mua độc quyền chế phẩm Redoxy-3C để xử lý các hồ ô nhiễm trên địa bàn. Công an đang làm rõ sự liên quan của ông Chung với các sai phạm ở công ty này.