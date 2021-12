Chiều 29-12, người dân đi bên bờ sông Lam phát hiện thi thể một người đàn ông nổi lên ở khu vực hạ nguồn sông Lam (đoạn chảy qua TP Vinh của tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Xuân thuộc tỉnh Hà Tĩnh).



Cảnh sát cứu nạn cứu hộ đưa thi thể anh S. từ dưới sông Lam lên bờ. Ảnh: ĐL

Người dân đã báo sự việc lên cơ quan chức năng. Lúc này, lực lượng cảnh sát cứu nạn cứu hộ thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cùng người thân cũng đang tím kiếm anh NVS (23 tuổi, trú xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, Nghệ An)- nghi mất tích trên sông Lam. Nhận được tin báo, cảnh sát cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai lực lượng, phương tiện vớt, đưa thi thể lên bờ.

Người thân nhận ra đó là thi thể anh S, được xác định mất tích bí ẩn bốn ngày nay.

Trước đó, tối 25-12, người dân qua cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối quốc lộ 1A qua Hà Tĩnh, Nghệ An) phát hiện trên cầu có chiếc ví, điện thoại và một đôi dép. Nghi ngờ có người để lại ví, điện thoại và dép nhảy cầu Bến Thủy nên đã báo cơ quan chức năng ở Nghệ An và Hà Tĩnh để tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Cùng lúc đó, gia đình xác định anh S. bị mất tích.

Ông Phan Bá Ngọc, Chủ tịch UBND xã Thanh Liên cho biết thêm, anh S. chưa lập gia đình riêng, thời gian qua anh S. đi làm việc ở TP Vinh.

Chiều tối nay, sau khi cảnh sát làm các thủ tục cần thiết, người nhà đã nhận thi thể anh S. về quê tổ chức lễ tang.