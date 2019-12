Phạt tiền thanh niên “bôi mặt đen ăn xin” để câu like

Sáng 11-12, Công an xã Lăng Thành (Yên Thành, Nghệ An) cho biết đã xử phạt hành chính anh Nguyễn Văn Nguyên (trú xã Đồng Thành, huyện Yên Thành) 300.000 đồng về hành vi gây mất an ninh trật tự (quy định tại NĐ167/2013).



Anh Nguyên viết tường trình tại công an

Lý do, anh Nguyên đã hóa trang thành người ăn xin bôi mặt đen, quay clip, gây mất an ninh trật tự trước cổng trường học.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 10-12, anh Nguyên bôi mặt đen đi ra cổng Trường THPT Bắc Yên Thành hóa trang thành người ăn xin bôi mặt đen, quay clip để đăng tải lên YouTube với mục đích câu like. Học sinh và người dân thấy "người mặt đen" thì lo sợ, hoang mang.

Khi nhận được tin báo, tổ công tác Công an huyện và ban Công an xã Lăng Thành đã yêu cầu anh Nguyên về trụ sở làm việc.

Theo ông Hoàng Danh Thọ, Chủ tịch UBND xã Lăng Thành và trưởng công an xã Lăng Thành, khi bị phát hiện anh Nguyên chưa kịp đăng clip "xuất hiện người mặt đen" trước cổng trường học lên Facebook và Youtube.

Anh Nguyên cam kết không tán diễn việc làm trên.