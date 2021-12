Quận Bình Tân đạt vùng xanh Trong 32 chỉ tiêu chủ yếu năm 2021, quận Bình Tân đã thực hiện đạt và vượt 29 chỉ tiêu, ba chỉ tiêu không đạt chủ yếu là do tình hình dịch bệnh. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 10,52% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước được 3.177 tỉ đồng, đạt 100% chỉ tiêu pháp lệnh năm; tỉ lệ giải ngân nguồn vốn đạt trên 95% (vượt chỉ tiêu TP giao); thực hiện chỉnh trang 141 tuyến hẻm, trong đó vận động 100% vốn dân hoàn thành 50 tuyến với kinh phí 34 tỉ đồng. Quận Bình Tân cũng kéo giảm 61% số vụ vi phạm xây dựng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, số vụ phạm pháp hình sự giảm 7,5% so cùng kỳ. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, quận Bình Tân đã phấn đấu kiểm soát dịch bệnh vào đầu tháng 10-2021. Hiện nay quận Bình Tân được đánh giá đang ở cấp độ 1 vùng xanh. Quận đã hoàn thành việc bao phủ vaccine mũi 1 cho 548.458 người, mũi 2 cho 514.763 người và mũi 3 cho 35.224 người. Đồng thời hoàn thành tiêm vaccine mũi 1 cho trẻ từ 12-17 tuổi và mũi 2 có 45.783 trẻ.