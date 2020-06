Phó Cục trưởng an ninh mạng làm Giám đốc Công an Thanh Hóa

Chiều ngày 8-6, Bộ Công an phối hợp với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm cán bộ.



Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Trần Phú Hà. Ảnh: T.THANH

Theo đó, Bộ Công an điều động Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương để thực hiện qui trình bầu giữ chức vụ Phó chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam trao quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Trần Phú Hà, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

“Trong thời gian được lãnh đạo Bộ Công an giao nhiệm vụ làm Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung đã có nhiều nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn”, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định.



Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung được điều động thực hiện quy trình bầu giữ chức vụ Phó chủ nhiệm thường trực UBKT Đảng ủy Công an Trung ương. Ảnh: T.THANH

Còn với Đại tá Trần Phú Hà, Thứ trưởng thông tin là ông được đào tạo căn bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt...

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, ông Trịnh Văn Chiến chúc mừng tập thể Công an tỉnh Thanh Hóa và yêu cầu tập thể, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và toàn thể CBCS Công an Thanh Hóa tiếp tục triển khai toàn diện các mặt công tác cấp trên giao, đảm bảo an ninh, trật tự và góp phần phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.