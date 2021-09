Chiều 9-9, tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên đường Trường Chinh, đối diện Xí nghiệp in Nguyễn Minh Hoàng, Đại tá Hoàng Văn Hà - Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra - Bộ Công an đã kiểm tra thực tế các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại chốt.



Tại đây, Phó Cục trưởng trực tiếp thao tác đọc mã QR trên điện thoại thông minh thông qua mắt đọc mã được kết nối với máy tính và đánh giá hiệu quả của ứng dụng này.



Phó cục trưởng kiểm tra các hoạt động phòng chống dịch tại chốt kiểm soát. Ảnh CA

Theo đó, sau khi quét mã, chỉ ba giây sau, cán bộ kiểm soát sẽ kiểm tra việc di chuyển của người dân có hợp lý và đúng quy định hay không.

Công an TP.HCM cho biết điều này góp phần hạn chế tiếp xúc, tiết kiệm thời gian vừa giảm nguy cơ lây nhiễm vừa tránh ùn tắc giao thông.

Trước đó, cán bộ trực chốt phải sử dụng điện thoại cá nhân quét mã QR trên điện thoại của người dân qua chốt. Cách kiểm tra này đòi hỏi cán bộ và người dân phải tiếp xúc gần, chưa kể là một số trục trặc về mạng 3G, 4G.



Phó cục trưởng trao Bằng khen Bộ Công an cho CBCS xuất sắc. Ảnh CA

Một số người dân không sử dụng điện thoại thông minh, gây khó khăn cho việc kiểm tra khai báo y tế, khai báo di biến động của người đi đường.

Ghi nhận tại chốt, thời gian dừng kiểm tra một phương tiện từ 20 đến 30 giây. Chỉ cần một sự cố nhỏ về mạng internet hoặc thiết bị không kết nối thì hàng loạt xe sẽ kẹt, kéo dài, gây nên ùn ứ cục bộ.

Đồng cảm và chia sẻ những vất vả, khó khăn của cán bộ trực chốt, Phó Cục trưởng động viên cán bộ chiến sỹ cố gắng, nỗ lực hết mình, chung sức cùng lực lượng Công an TP.HCM, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đoàn kết cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Hoàng Văn Hà khẳng định: Mỗi đồng chí là một chiến sĩ tiên phong trong tuyến đầu tham gia phòng, chống dịch; là lá chắn vững chắc để chiến thắng đại dịch COVID-19, góp phần đưa Thành phố sớm trở lại bình thường

Ngoài ra, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Hoàng Văn Hà đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thiếu tá Lê Hoàng - Cán bộ Đội CSGT-TT Công an quận Tân Bình, về thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.