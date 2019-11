Phó Giám đốc công an Bình Thuận làm Giám đốc Công an Bạc Liêu

Sáng nay, 14-11, tại Công an tỉnh Bạc Liêu đã diễn ra lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự của Bộ trưởng Bộ công an.



Thượng tướng Nguyễn Văn Thành trao Quyết định cho Đại tá Thắng. Ảnh:CTV



Trước đó, ngày 22-10, Bộ công an điều động Đại tá Lê Tấn Tới, giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, về làm Cục trưởng Cục tổ chức cán bộ thuộc Bộ Công an.