Phương án sắp xếp phường ở TP.HCM

Không thu phí khi chuyển đổi giấy tờ do sắp xếp

Kèm theo tờ trình, Chính phủ đã có báo cáo đánh giá tác động của Đề án sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM. Liên quan đến tác động về cải cách thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công, báo cáo cho hay UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn UBND các quận, phường tại những ĐVHC mới hình thành sau sắp xếp chủ động triển khai, hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện các thủ tục chuyển đổi các loại giấy tờ có liên quan do thay đổi địa giới ĐVHC. Việc chuyển đổi được thực hiện ngay khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp có hiệu lực thi hành, đảm bảo công khai trên cổng thông tin điện tử, trụ sở UBND cấp huyện, cấp xã, thông báo đến các tổ dân phố... Việc chuyển đổi phải tạo thuận lợi nhất cho cá nhân, tổ chức, không thu các loại phí, lệ phí khi thực hiện chuyển đổi các loại giấy tờ do thực hiện sắp xếp ĐVHC. Trường hợp cá nhân, tổ chức chưa chuyển đổi các loại giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền cấp trước đây theo ĐVHC cũ nếu chưa hết thời hạn theo quy định vẫn tiếp tục được sử dụng tại ĐVHC mới.