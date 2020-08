Tâm bão số 2 đang áp sát Ninh Bình - Nghệ An

Vào 7h sáng nay 2-8, tâm bão số 2 đã vào đến vùng biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An. Cường độ bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Do ảnh hưởng của bão số 2, ở Bạch Long Vĩ, Hòn Dáu đã có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, trong 12h tới, bão số 2 vẫn di chuyển theo hướng tây tây bắc và đi vào đất liền các tỉnh từ Ninh Bình đến Nghệ An. Sau khi đi vào đất liền, bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ).



Đường đi của bão số 2. Ảnh: NCHMF

Tối nay, tâm ATNĐ ở ngay trên khu vực vùng núi Thanh Hóa - Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50km/h), giật cấp 8.



Do ảnh hưởng của bão số 2, vùng ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An có gió mạnh dần lên cấp 6-7. Vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to, có nơi trên 150mm/h. Các tỉnh Bắc bộ mưa từ nay đến hết 5-8, lượng mưa rất to với 200-350mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (VPTT BCĐ TW PCTT), tính đến 5h sáng nay, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 56.174 tàu/233.900 lao động. Hiện chưa có thiệt hại và sự cố tàu thuyền trên biển do bão số 2.

Các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng đã ban hành công điện chỉ đạo ứng phó với ATNĐ mạnh lên thành bão. Trong đó các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định Ninh Bình đã cấm biển.

Sáng sớm nay, 2-8, VPTT BCĐ TW PCTT đã cử đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 2 tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.