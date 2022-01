TÓM TẮT TIỂU SỬ ÔNG NGUYỄN CÔN Ông Nguyễn Côn (bí danh Nam), sinh ngày 15-5-1916 tại xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An; thường trú tại Tổ dân phố 6, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng tháng 02-1936; vào Đảng tháng 10-1937. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Năm 1936: Là học sinh Trường Kỹ nghệ Thực hành Huế, tham gia phong trào Mặt trận dân chủ ở Huế. Năm 1937: Làm công nhân cơ khí đồn điền cao su Quảng Lợi, công nhân Nhà máy xe lửa Dĩ An; tháng 10-1937, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam). Năm 1938 - 1940: Hoạt động phong trào công nhân ở Dĩ An và Sài Gòn, được bầu làm Bí thư Chi bộ, tham gia Khu ủy Sài Gòn. Năm 1940, bị thực dân Pháp bắt giam ở Khám lớn Sài Gòn rồi đày ra Côn Đảo sau đó giam ở Ly Hy và Đắc Tô. Năm 1945: Ra tù, về quê tiếp tục hoạt động. Tháng 8-1945 tham gia lãnh đạo khởi nghĩa ở huyện Thanh Chương, làm Chủ tịch Ủy ban Khởi nghĩa. Năm 1946: Làm cán bộ Xứ ủy Trung Bộ, Bí thư phân cục Xứ ủy cực Nam Trung Bộ. Năm 1949: Làm Ủy viên Thường vụ Liên khu ủy 5 kiêm Bí thư Ban cán sự đảng cực Nam Trung Bộ. Năm 1955 - 1959: Làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Năm 1959 - 1960: Làm Thứ trưởng Bộ Kiến trúc (nay là Bộ Xây dựng). Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (tháng 9-1960), ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phân công làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước (nay là Bộ KH&ĐT). Tháng 3-1965: Được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. Tháng 8-1967 - 1974: Được Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa III) bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng, phân công làm Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước; tháng 5-1970, kiêm nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban Liên lạc kinh tế với nước ngoài. Tháng 5-1974: Được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim (nay là Bộ Công Thương). Năm 1971 - 1975: Là Ủy viên Hội đồng quốc phòng. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (tháng 12-1976), tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được phân công làm Bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim. Tháng 11-1977: Ông Nguyễn Côn được bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Tháng 02-1979: Được cử làm Trưởng Đoàn chuyên gia Kinh tế Văn hóa của Chính phủ Việt Nam, Phó Trưởng Ban lãnh đạo Đoàn chuyên gia của Trung ương tại Campuchia. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (tháng 3-1982), ông tái cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; tiếp tục được phân công làm Trưởng Đoàn chuyên gia Kinh tế Văn hóa của Chính phủ Việt Nam, Phó Trưởng Ban lãnh đạo Đoàn chuyên gia của Trung ương tại Campuchia đến tháng 3-1984. Tháng 10-1988, Đồng chí được nghỉ công tác, hưởng chế độ, chính sách theo quy định. Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa III, IV, V; Bí thư Trung ương Đảng khóa III. Đại biểu Quốc hội từ khóa I đến khóa VII. Do có nhiều công lao và thành tích đối với cách mạng, Đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng; Huy hiệu 85 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.