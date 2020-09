Tàu cá bị đâm chìm: 1 người mất tích, nhiều người bị thương

Tối 9-9, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã đề nghị: Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý phối hợp với UBND huyện Phú Quý khẩn trương cử cán bộ, bác sĩ, xe cứu thương hỗ trợ khi tàu SAR 272 cập Cảng Phú Quý để nhanh chóng tiếp nhận bệnh nhân đưa về bệnh viện cấp cứu.



Tàu SAR 412 cứu sống ngư dân tàu QNg95618 . Ảnh:MRCC

Trước đó vào sáng 9-9, tàu cá QNG 95618 TS đang hoạt động trên biển, trên tàu có 27 lao động đã bị tàu hàng lạ đâm chìm tại vị trí có tọa độ: 10o40' N -110o 20' E; cách đảo Phú Quý khoảng 82 hải lý về phía Đông Đông Bắc và cách mũi Vũng Tàu khoảng 195 hải lý về phía Đông Đông Bắc.

Phát hiện, tàu cá Phú Yên PY 96734 TS đã cứu vớt được 26 thuyền viên, tuy nhiên hiện vẫn còn 1 thuyền viên bị mất tích. Trong số 26 thuyền viên được may mắn được cứu nạn có nhiều người đang bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng.

Tàu PY 96734 TS đã phát tín hiệu cấp cứu, đề nghị hỗ trợ đưa các thuyền viên về bờ cấp cứu.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III đã điều tàu SAR 272 của đơn vị ra hỗ trợ để đưa các thuyền viên bị thương về đảo Phú Quý, cấp cứu. Dự kiến thời gian tàu SAR 272 về tới đảo Phú Quý khoảng 2 giờ sáng ngày 10-9.

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang theo dõi, cập nhật thông tin và chỉ đạo cho các đồn Biên phòng trong khu vực, Hải đội 2 thông báo cho các tàu thuyền, ngư dân hiện đang hoạt động trên biển gần khu vực tọa độ tàu QNG 95618 TS bị nạn biển biết, hỗ trợ tìm kiếm thuyền viên còn mất tích.

Công tác chuẩn bị cấp cứu các thuyền viên bị nạn đang được khẩn trương tiến hành trên đảo.

Được biết tháng 6-2019, cũng con tàu QNg 95618 TS do ông Bùi Văn Nghĩa trú tại Bình Chánh, Bình Sơn, Quảng Ngãi làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa thì 1 thuyền viên trên tàu là bị tai biến, bất động toàn than, nguy kịch đến tính mạng. Tàu SAR 412 được lệnh rời cầu triển khai cứu nạn cho bệnh nhân trên tàu QNg 95618 đưa về đất liền an toàn.