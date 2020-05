Thông tin với cử tri về việc sáp nhập 4 phường ở quận 2

TP.HCM đã ban hành chính sách bồi thường cho người dân Thủ Thiêm Tại buổi tiếp xúc, mặc dù cử tri không nêu những vấn đề liên quan đến khu đô thị mới Thủ Thiêm nhưng Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Phước Hưng vẫn dành thời gian thông tin về vấn đề này. Theo ông Hưng, hôm 7-5, UBND TP.HCM đã ban hành chính sách bồi thường, hoán đổi đất đối với các hộ dân thuộc khu 4,3 ha đã được Thanh tra Chính phủ kết luận nằm ngoài ranh quy hoạch. Hiện quận 2 đang xây dựng kế hoạch thực hiện. “UBND quận cố gắng làm nhanh nhất để thực hiện theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và Nghị quyết 40 của HĐND TP” - ông Hưng nói. Đối với người dân tại năm khu phố thuộc ba phường An Khánh, Bình An và Bình Khánh có khiếu nại cũng nằm ngoài ranh quy hoạch, theo ông Hưng, do thực hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19 nên chưa đối thoại với người dân. Được biết cuộc đối thoại này theo sự thống nhất giữa Thanh tra Chính phủ và UBND TP.HCM dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến ngày 22-2 nhưng do dịch COVID-19 đến nay chưa thực hiện được. Ông Hưng cho biết dự kiến cuộc đối thoại này sẽ diễn ra cuối tháng 5 đầu tháng 6.